Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndürdüler

BUGÜN NELER OLDU

doğum ihbarına giden 112 Acil Servis ekipleri, ters doğumla dünyaya geldiği sırada kalbi duran bebeği, uzun uğraşlar sonucu yeniden hayata döndürdü. Dakikalar süren yoğun çabalar sonucu kalbi yeniden atmaya başlayan bebeğin ağlama sesini duyan anne ve babasıyla birlikte sağlık görevlileri de gözyaşlarına boğuldu. Anne ve bebek, daha sonra kaldırıldıkları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildiler. 112 Acil Sağlık ekibi, zorlu bir doğumun ardından hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edilen anne ve bebeğini evinde ziyaret etti. Acil tıp teknisyeni Tuğba Yıldızçınar, aileye geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra kendi isminin verildiği 'Tuğba' bebeği kucağına alarak bir süre sevdi.