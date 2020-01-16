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Eroini muskayla korumak istediler

Polis baskınında eroinlerin ele geçirilmemesi için şüphelilerin muska yazdırdığı ortaya çıktı. Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Eroini muskayla korumak istediler
Adana'da Doğu illerinden temin edildiği iddia edilen 12 kilo 548 gram eroin 28 paket halinde hafif ticari aracın stepne içinde ele geçirildi. Şüpheliler, eroinin polisin eline geçmemesi için muska yazdırdığı ortaya çıktı. Muska eroinlerin gizlendiği zulanın içinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

KÖPEK TEPKİ VERDİ
Olay Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolunda bulunan İncirlik Park Alanında meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarda Mücadele ekipleri yaptığı uygulamada şüphe üzerine hafif ticari bir aracı durdurdu. Narkotik köpeğinin aracın yedek lastik kısmında tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 28 paket içinde zulalanmış 12 kilo 548 gram eroin ile muska ele geçirildi.

TUTUKLANDI
Olayla ilgili araç sürücüsü Ali A. (43) ve yanında bulunan Nevzat A. (36) gözaltına alındı. Doğu illerinden getirilerek Adana'da pazarlanması planlandığı ileri sürülen eroinin yanında bulunan muskanın uyuşturucuyu polis yakalamaması için yazıldığı tahmin ediliyor. İfadeleri alınan zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Eroini muskayla korumak istediler
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