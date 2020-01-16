Gazeteci Anılan kitaplarını imzaladı

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Erdem Anılan'ın biyografik roman serisinden yayımlanan kitapları düzenlenen etkinlik ve imza günü ile okurlarıyla buluştu. Mersin Divan Otel'de düzenlenen etkinlikte okurlarıyla bir araya gelen Anılan, Etkin yayınevinde basılan "Cariyelikten Hasekiliğe-Hürrem, Padişahlar da Ağlar-Kanuni, Şeyhini Arayan Derviş-Yunus Emre, Valide Hafsa Sultan, Ateşin Soğuk Yüzü-Fatih ve Tanrının Kasırgası-Cengiz Han" adlı kitaplarını imzaladı. Biyografik romanların ele aldığı kişilikleri hem insani hem de siyasi açılardan roman tarzında anlatan Anılan, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, "Kitaplar, o dönemin sosyoekonomik, siyasi ve kültürel koşullarının yanı sıra ele alınan tarihi kişiliğin insani ve ruhsal yapısına da ışık tutmalı. 'Onları hiç böyle tanımadınız' projesi kapsamında tarihin akışına damga vurmuş isimleri, hiç bilinmeyen, insanı şaşırtan yönleriyle birlikte roman haline getirdik" dedi.