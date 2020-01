Halkın sağlıyla oynuyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılına ait tağşiş (Bir şeyin içine başka madde katma) yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Adana'da Sarıçam ilçesinde bulunan F:F. U. K.'de tek tırnaklı et, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde faaliyet gösteren D:E.'de tek tırnaklı et, kanatlı ve baş eti, yine Seyhan ilçesinde Ö.A.K'de tek tırnaklı at eti tespit edildi.Yapılan açıklamada takviye edici gıdalar ve ürünler arasında Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren N. L. H.G. B.ve B. M.'de ilaç etkin maddesine rastlandığı belirtildi. Süt ve süt ürünlerinde ise yine Adana Yüreğir ilçesinde hizmet veren E.G. P.nin tos peyniri ve yağlı taze peynirlerinde bitkisel yağlara rastlandığı ortaya çıktı. Hatay ve Gaziantep'te de birçok ürünlerde tağşiş maddelere rastlandığı öğrenildi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclise getirme konusunda gayretlerinin sürdüğünü belirterek, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Ondan sonra farklı şeyler olabilir. Bunların hepsi tabii ki ilgili kurumların ve bakanlıkların görüşü alınarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların kurum görüşleri alınıyor. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" dedi.

