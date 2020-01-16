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Kaplan’ın havası değişti

TFF 1. Lig’de yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor Turuncu-beyazlılarda Hakan Çinemre ile Mustafa Sami Can Keskin’in de imza için sırada bekliyor

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Kaplan’ın havası değişti
İkinci yarıya hazırlanan TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da keyifler yerinde. Yeni transferler Celil Yüksel, Canberk Dilaver, Savaş Polat, Mehmet Sedef, Bagayoko, Mbilla, Diop'un antrenmanlara katılması tam anlamıyla takımda esen rüzgarın yönünü değiştirdi. Takımda Hakan Çinemre ile Mustafa Sami Can Keskin'in ise imza için sırada olduğu öğrenildi.

İPEKOĞLU: LİGDE ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ
TEKNIK direktör Engin İpekoğlu, çok sıkı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni isimlerin kadroya katılmasıyla havamızı bulduk. Futbolcularımda gözle görülür bir değişim oldu. İnşallah bunu sahaya yansıtırız ve ligde çıkışa geçeriz. Adanaspor ligde bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu yüzden elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu. Şu dakikadan itibaren sadece lige odaklandıklarını belirten İpekoğlu, "İlk maçımızı cumartesi günü sahamızda Akhisarspor'a karşı oynayacağız. Yeni isimlerin takıma uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Bu konuda gerekli önlemleri aldık. Zaten gelen isimler Adana'ya, Adanaspor'a yabancı isimler değil" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARIYA EVDE BAŞLIYOR
Adanaspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

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Kaplan’ın havası değişti
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