Kaplan’ın havası değişti

İPEKOĞLU

kinci yarıya hazırlanan TFF 1. Lig ekibi'da keyifler yerinde. Yeni transferler'un antrenmanlara katılması tam anlamıyla takımda esen rüzgarın yönünü değiştirdi. Takımdaile'in ise imza için sırada olduğu öğrenildi.direktör Engin İpekoğlu, çok sıkı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek,şeklinde konuştu. Şu dakikadan itibaren sadece lige odaklandıklarını belirten İpekoğlu,ifadelerini kullandı.Adanaspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.