Kızkalesi spor turizmin yeni gözdesi olacak

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PROJESIKızkalesiSpor Kompleksi'nin bölgenin kalkınmasındaçok büyük bir rol oynayacağını belirtenKızkalesi Turizm Dernek BaşkanıHüseyin Çalışkan, "Kızkalesi Türkiye'ninen gözde turizm merkezlerinden biri. Bu bölgeyidaha cazip bir hale getirmek ve kış sezonunada hareket getirebilmek adına projesi tamamlananve ihale aşamasına gelen Spor Kompleksi çokbüyük bir öneme sahip olacak. Böylelikle FutbolKulüpleri devre arası ve yaz dönemi kamp çalışmalarındaKızkalesi'ni tercih edebilecekler"ifadelerini kullandı.Çalışkan, projenin hayata geçirilmesindeki katktılarından dolayı AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti.