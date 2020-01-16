Kızkalesi spor turizmin yeni gözdesi olacak

PROJESI tamamlanan ve yakın zamanda ihalesi gerçekleşecek olan Kızkalesi Spor Kompleksi ile Mersin önemli bir yatırıma daha sahip olacak.
Kızkalesi
Spor Kompleksi'nin bölgenin kalkınmasında
çok büyük bir rol oynayacağını belirten
Kızkalesi Turizm Dernek Başkanı
Hüseyin Çalışkan, "Kızkalesi Türkiye'nin
en gözde turizm merkezlerinden biri. Bu bölgeyi
daha cazip bir hale getirmek ve kış sezonuna
da hareket getirebilmek adına projesi tamamlanan
ve ihale aşamasına gelen Spor Kompleksi çok
büyük bir öneme sahip olacak. Böylelikle Futbol
Kulüpleri devre arası ve yaz dönemi kamp çalışmalarında
Kızkalesi'ni tercih edebilecekler"
ifadelerini kullandı.
LÜTFİ ELVAN'A TEŞEKKÜR
Çalışkan, projenin hayata geçirilmesindeki katktılarından dolayı AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti.