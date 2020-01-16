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Kızkalesi spor turizmin yeni gözdesi olacak

’in en önemli merkezi, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Kızkalesi spor turizmin yeni gözdesi olacak
PROJESI tamamlanan ve yakın zamanda ihalesi gerçekleşecek olan Kızkalesi Spor Kompleksi ile Mersin önemli bir yatırıma daha sahip olacak. Kızkalesi Spor Kompleksi'nin bölgenin kalkınmasında çok büyük bir rol oynayacağını belirten Kızkalesi Turizm Dernek Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Kızkalesi Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri. Bu bölgeyi daha cazip bir hale getirmek ve kış sezonuna da hareket getirebilmek adına projesi tamamlanan ve ihale aşamasına gelen Spor Kompleksi çok büyük bir öneme sahip olacak. Böylelikle Futbol Kulüpleri devre arası ve yaz dönemi kamp çalışmalarında Kızkalesi'ni tercih edebilecekler" ifadelerini kullandı.

LÜTFİ ELVAN'A TEŞEKKÜR
Çalışkan, projenin hayata geçirilmesindeki katktılarından dolayı AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti.
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Kızkalesi spor turizmin yeni gözdesi olacak
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