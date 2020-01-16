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Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu
ADANA'NIN Kozan ilçesinde lise öğrencileri pencereden yaşlı bir adamın odun kırdığını görüp yardıma koştular. Kozan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri okulun yanında bulunan bir evin önünde yaşlı adamın odun kırdığını pencereden görmeleri üzerine yardım için harekete geçtiler. Durumu okul müdürü Levent Tetik'e anlatan öğrenciler, yaşlı adama yardım etmek istediklerini belirterek izin istediler. Öğrencilerine destek veren okul müdürü Levent Tetik, öğrenciler ile birlikte yardımseverlik örneği gösterdi. 65 yaşındaki Yakup Okuyucu'ya yardıma koşan öğrenciler okul müdürü Levent Tetik ile birlikte yaşlı amcanın odunlarını kırdı.
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Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu
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