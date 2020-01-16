Melih ABİ: Kapak parçalanmış birisinin canı fena yanacak

BUGÜN NELER OLDU

Rögarlar çalınır, yeri boş kalır!Lağım kapakları parçalanır öylece kalır.İşiniz ne sizin?Gerdan kırıp gezmek mi?Gülbahçesi Mahallesi 13466 sokakta durumda aylardan beri böyle.Bu defa hırsızlar çalmamış.Ama rögar kapağının ağzı parçalanmış.Burada oynayan küçük çocuklar var.Birisinin ayağı içine girse parçalanacak!Kimsenin canı yanmadan değiştirin şu kapağı.Vatandaşın duasını alırsınız.Yoksa sülalenize rahmet okurlar haberiniz olsun!yeni bir stat, Tarsus idmanyurdu altyapısına ise yeni bir tesis yapılması şart oldu.Mevcut şehir stadının kapasitenin artırılması veya yeni bir stat yapımı konusunu yetkililer dikkate almalı.Artık zemini ve mevcut sahası ihtiyaca cevap veremeyen 27 Aralık Stadı'nın da altyapıdaki futbolcuların kullandığı ve yetersiz olduğu belirtiliyor.Mevcut tesis yenilenerek veya ek bir tesis yapılmalı.Altyapıda bulunan yetenekli oyuncuların burada maçlarını oynayıp yeteneklerinin gelişimini sağlamak lazım.Bu çocukların A takıma kazandırılma yolunda da bir ortam sağlanmalıdır.