Mersin GİAD’da futbol heyecanı

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MERSIN Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) tarafından "Çocuklar Geleceğimizdir" sloganı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında birincisi düzenlenen, üyeler arası futbol turnuvasının şampiyonu "Haddini Bibao" takımı oldu. 8 takımın yer aldığı turnuvada iş dünyasının önemli temsilcileri mücadele etti. Final maçının ardından başarı gösteren ilk üç takım oyuncularına kupaları ve madalyaları verilirken, saha içerisinde performansları ile göz dolduran oyunculara ise "Sahanın Enleri" ödülleri verildi. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenledikleri turnuvanın iki ayrı amacı olduğunu belirtterek, "Gelecek sadece bizim çocuklarımızdan ibaret değildir. Türkiye'de yaşayan her çocuk bizim geleceğimizdir" dedi. Şampiyon olan takım Haddini Bibao ve ikinci olan takım Big Boss'a kupaları verildi.