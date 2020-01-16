‘Osmanlı’da Diplomasi’ ÇÜTAM’da anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin konuğu, ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş. Gör. Dr. Duygu Tanrıverdi oldu. Arş. Gör. Dr. Tanrıverdi "Osmanlı'da Diplomasi" konusuyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. Dr. Tanrıverdi, söz konusu kavramı "uluslararası ilişkilerin savaşla değil de barışçıl bir yol ve araçlarla yürütülmesi" şeklinde açıkladı. Osmanlı diplomasisi üzerinde duran Dr. Tanrıverdi, Osmanlı diplomasisinin Osmanlı tarihçileri tarafından genel olarak "1793 öncesi ve 1793 sonrası" şeklinde iki bölümde incelendiğini ifade etti. 1793'ün ilk Osmanlı elçiliğinin Londra'da açıldığı tarih olduğunu belirten Dr. Tanrıverdi, Osmanlı'nın kuruluş döneminde bürokratik yapının yok denecek derecede olmasının, Osmanlı yönetiminde bulunan dar kadroyu beyliğin dış ilişkilerinin yürütülmesinde de tek yetkili durumuna soktuğunu ifade etti. Toplantı sonrasında Arş. Gör. Dr. Duygu Tanrıverdi'ye Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik tarafından plaket takdim edildi.