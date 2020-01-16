Üç branşta madalya için yarış verdiler

dana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alanmüsabakaları tamamlandı.Yoğun bir katılımın gözlendiği tüm müsabakalarda izleyicilerin coşkusu ve heyecanı görülmeye değerdi. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır,şeklinde konuştu.Müsabakaların sonunda Genç Erkekler B Basketbolda; Özel Erkan Anadolu Lisesi birinci, Özel Gündoğdu Fen Lisesi İkinci, Seyhan İMKB Fen Lisesi Üçüncü, Borsa Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç Kızlar A Voleybolda; Özel Eral Anadolu Lisesi birinci, Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi üçüncü, Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

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