Üç branşta madalya için yarış verdiler

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dana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar arası Kick Boks, Voleybol ve Basketbol İl Birinciliği
müsabakaları tamamlandı. Kick Boks müsabakaları tribün altı spor salonunda, Genç Kızlar A Voleybol müsabakaları İsmail Sefa Özler Spor Salonunda ve Genç Erkekler B Basketbol Müsabakaları Menderes Spor Salonunda yapıldı.
Yoğun bir katılımın gözlendiği tüm müsabakalarda izleyicilerin coşkusu ve heyecanı görülmeye değerdi. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Okul sporları branşlarının hepsinde sporcularımızdaki coşkuyu ve hırsı maçlardaki davranışlarından gözlemliyoruz. Branşlardaki sporcu sayısının artması ve sporcu velilerinin motivasyon çabaları bizleri mutlu ediyor"
şeklinde konuştu.
ERKAN ANADOLU LİSESİ BİRİNCİ
Müsabakaların sonunda Genç Erkekler B Basketbolda; Özel Erkan Anadolu Lisesi birinci, Özel Gündoğdu Fen Lisesi İkinci, Seyhan İMKB Fen Lisesi Üçüncü, Borsa Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç Kızlar A Voleybolda; Özel Eral Anadolu Lisesi birinci, Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi üçüncü, Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi dördüncü oldu.