Vali Mahmut Demirtaş incelemelerde bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi ile Danışment Mahallesi'nde aşırı yağışlardan etkilenen bölgeler ile Karataş ilçesinde bulunan DSİ pompa istasyonlarında incelemelerde bulundu. Ziyaretleri öncesinde Düzce Mahallesi'nde kendine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal eden Vali Demirtaş, daha sonra Çotlu Mahallesi'ne giderek aşırı yağışların zarar verdiği tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerini temizleme faaliyetleri gerçekleştirilen DSİ kanal yatağı ile sürdüren Vali Demirtaş, yapılan çalışmalar ve dere yataklarının durumu hakkında da yetkililerden bilgiler aldı. Vali Demirtaş, daha sonra Danışment Mahallesi'ni ziyaret etti. Vali Demirtaş, Adana'yı günlerce etkisi altına alan yağışlar neticesinde meydana gelen sel ve su baskınlarının birçok vatandaşı olumsuz etkilediğini belirterek "Afetin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşlarımızın hayatını normale döndürebilmek için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.