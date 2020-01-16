Yenice’de sendika binasını kumarhaneye dönüştürdüler

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Tarsus İlçesi Yenice Mahallesinde sendika ve şirket olarak açılmış, ancak kumarhaneye dönüştürülmüş bir binaya operasyon yapıldı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Savcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden bina içerisinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan 2 bin 477 adet tombala pulu, (1) adet numaratör, 3 adet projeksiyon cihazı, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirilmiş olup kumar oynayan 199 kişi suçüstü yakalandı. "Kumar oynamak" suçundan yakalanan şüpheli şahıslara Kabahatler Kanununa göre toplamda 243 bin 775 TL idari yaptırım cezası uygulanmış olup, ayrıca sendika yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şüpheli şahıs hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli şahıslar ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.