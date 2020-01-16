Yüreğir’de Kültür Sanat Günleri başladı

kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ilçede kültür ve sanat günlerini 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' adlı tiyatro oyunuyla başlattıklarını söyledi. 2020 yılında her ay farklı bir kültür sanat programı düzenleyeceklerini belirten Kocaispir ''2020 itibariyle kültür ve sanat günlerini başlatmış bulunmaktayız. Her ay düzenli olarak şiir dinletileri, edebiyat günleri yapmayı hedefliyoruz. Yazın ise yazlık sinema günleri düzenleyerek Yüreğir'de nostalji yaşatacağız.'' dedi. Yüreğir Belediyesi olarak tüm Adana için bir eksiklik olan sosyal ve kültürel faaliyetleri gündemlerine aldıklarını belirten Başkan Kocaispir ''Belediyecilik sadece yol, kaldırım ve park yapmaktan ibaret değildir. İnsanlarımızın, çocuklarımızın sanatsal yönlerinin gelişimi ile ilgili inisiyatif alan bir belediye olmak istiyoruz. 2020 yılı düzenli olarak sanatsal etkinliklerle dolu bir yıl olacak." şeklinde konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kültür ve sanatla ilgili olarak "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözünü hatırlatan Başkan Kocaispir "Milletler için bazen diplomasiyle, askeri güçle, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik eseri, bir edebiyat eseri, bir sinema eseri ile kazanılmaktadır. O yüzden Yüreğir'de vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturmak için çalışacağız.'' diyerek kültür ve sanatın önemine değindi.

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