Başkan Kocaispir, Yüreğirli şampiyonları ödüllendirdi Tekvandoda dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri alan sporcular için tören düzenlendi. Başkan Kocaispir, “Şampiyonlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL