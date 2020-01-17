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Başkan Kocaispir, Yüreğirli şampiyonları ödüllendirdi

Tekvandoda dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri alan sporcular için tören düzenlendi. Başkan Kocaispir, “Şampiyonlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Başkan Kocaispir, Yüreğirli şampiyonları ödüllendirdi
Adana'da Yüreğir Belediyesi Yunus Emre Kültür Evi öğrencilerinden tekvando dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri alan şampiyon sporcular için Yüreğir Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Eşi Raziye Kocaispir ile birlikte sporcuları kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "Gururumuz Yüreğirli sporcularımızı, şampiyonlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Avrupa Şampiyonu Şeyda Nur Yavuz, Büşra Özden, Nagihan Besleme, Sıla Özden, Avrupa 3.sü Arda Gündüz, Tunahan Yılmaz, Barışcan Şener, Türkiye 1.si, Helin Ceran, Türkiye 2.si, Ali Buğra Yılmaz ve Türkiye Şampiyonu Mehmet Efe Gündüz'e çeşitli hediyeler veren Başkan Kocaispir, Milli Antrenör Ayşe Alyar da desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Başkan Kocaispir, Yüreğirli şampiyonları ödüllendirdi
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