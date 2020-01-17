Başkan Kocaispir, Yüreğirli şampiyonları ödüllendirdi

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dana'da Yüreğir Belediyesi Yunus Emre Kültür Evi öğrencilerinden tekvando dünya, Avrupa ve Türkiye
dereceleri alan şampiyon sporcular için Yüreğir Kültür Merkezi
'nde ödül töreni düzenlendi. Eşi Raziye Kocaispir
ile birlikte sporcuları kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "Gururumuz Yüreğirli sporcularımızı, şampiyonlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"
dedi. Avrupa Şampiyonu Şeyda Nur Yavuz, Büşra Özden, Nagihan Besleme, Sıla Özden, Avrupa 3.sü Arda Gündüz, Tunahan Yılmaz, Barışcan Şener, Türkiye 1.si, Helin Ceran, Türkiye 2.si, Ali Buğra Yılmaz ve Türkiye Şampiyonu Mehmet Efe Gündüz
'e çeşitli hediyeler veren Başkan Kocaispir
, Milli Antrenör Ayşe Alyar
da desteklerinden dolayı teşekkür etti.