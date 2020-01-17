BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik "Birinci Sınıflarla Yarınları Birlikte Hayal Ediyoruz" etkinliği düzenlendi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halime Paksoy, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mithat Özsan Amfisinde gerçekleşen etkinliğin açılış Konuşmasını yapan Prof. Dr. Halime Paksoy, Çukurova Üniversitesi ve Fen Edebiyat Fakültesi tarihçesi hakkında bilgi aktardı. ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Darıcı da "Üniversite Nedir?" başlıklı konuşmasında hoca öğrenci ilişkilerine de değindi. Programın sonun Prof. Dr. Seyhan Tükel ve Prof. Dr. Halime Paksoy, ile Prof. Dr. Cengiz Darıcı'ya bir plaket verildi.