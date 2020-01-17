Çocuk üniversitesinde eğitim atölyeleri sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

üniversite ortamı içerisinde bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştıran Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Kış programı dokuzuncu haftasında bilişsel kapasitelerini artıran ve felsefi bakış açılarını geliştirmeyi sağlayan eğitim atölyeleri uyguladı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, Dünya ve Güneş grubu öğrencileri çocukların doğalarında bulunan merak ve sorgulama becerisini teşvik eden; spor, müzik ve felsefi düşünce sağlayan eğitim atölyeleri gerçekleştirdi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış program dokuzuncu haftasına Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi'nde Mahnaz Tavakolian ile çocuk pilatesi yaparak başlayan Dünya grubu öğrencileri para kavramı ile yalan söyleme ve arkadaşlık ilişkileri üzerine eğitim uygulamaları yaptılar.