Hatay’da tarihi eser ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yıldırım ve yunus ekipleri yaptıkları yol uygulamasında durdurdukları bir araçta ara yaptı. Ekipler yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait 3 adet bronz sikke, İslami Döneme ait 1 adet bronz sikke, Roma dönemine ait 1 adet bronz kemer tokası, Osmanlı dönemine ait 1 adet lüle parçası ve yine roma dönemine ait 1 adet ok ucu ile tarihi eser niteliği taşıyan 3 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.D. ve M.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.