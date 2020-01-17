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’da ele geçirildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Hatay’da tarihi eser ele geçirildi
HATAY'DA kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yıldırım ve yunus ekipleri yaptıkları yol uygulamasında durdurdukları bir araçta ara yaptı. Ekipler yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait 3 adet bronz sikke, İslami Döneme ait 1 adet bronz sikke, Roma dönemine ait 1 adet bronz kemer tokası, Osmanlı dönemine ait 1 adet lüle parçası ve yine roma dönemine ait 1 adet ok ucu ile tarihi eser niteliği taşıyan 3 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.D. ve M.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
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Hatay’da tarihi eser ele geçirildi
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