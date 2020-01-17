Hatayspor forvetini buldu

FF 1. Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan, daha önce her konuda anlaştığıgolcü'u 2,5 yıllığına renklerine bağladı.Ara transfer döneminde hareketli günler geçiren'dan sağ bek'dan Rahmantransferlerinden sonra aradığı golcü futbolcuyubuldu.Çekya Süper Lig ekibi'da forma giyen 26 yaşındakiile daha önce temas kuran ve her konuda anlayan bordo-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri'a sözleşme imzalatarak resmen renklerine bağladı. Bordo- beyazlı kulüp ile anlaşan forvet ,diye konuştu.UNKurulu üyesi Aydın Toksöz, Dame Diop'tan çok şey beklediklerini belirterek, "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal bizden sağ bek, orta saha ve forvet almamızı istedi. Oldukça büyük uğraşlardan sonra Kasımpaşa'dan sağ bek Strahil Popov, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ve son olarak da forvet Dame Diop'u renklerimize bağladık. Diop kendisinden çok şey beklediğimiz bir futbolcu" dedi

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