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forvetini buldu

Bordo-beyazlı ekip, Çekya ekibi Banik Ostrava’da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Drop, “Şampiyonluk yaşamaya geldim” dedi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Hatayspor forvetini buldu
TFF 1. Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, daha önce her konuda anlaştığı Senegalli golcü Dame Diop'u 2,5 yıllığına renklerine bağladı. Antalya'da kendisini bordobeyazlı renklere bağlayan imzayı atan Diop, Hatayspor'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi. Ara transfer döneminde hareketli günler geçiren Hatayspor, Kasımpaşa'dan sağ bek Strahil Popov, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran transferlerinden sonra aradığı golcü futbolcuyu Çekya'da buldu.

İŞ İMZAYA KALMIŞTI
Çekya Süper Lig ekibi Banik Ostrava'da forma giyen 26 yaşındaki Dame Diop ile daha önce temas kuran ve her konuda anlayan bordo-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'da Diop'a sözleşme imzalatarak resmen renklerine bağladı. Bordo- beyazlı kulüp ile anlaşan forvet , "Hatayspor beni çok istedi. Bu yüzden bende burayı seçtim. Bundan sonra Hatayspor'un başarısı için mücadele edeceğim. Şampiyonluk yaşamaya geldim" diye konuştu.

HAYIRLI OLSUN
YÖNETIM Kurulu üyesi Aydın Toksöz, Dame Diop'tan çok şey beklediklerini belirterek, "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal bizden sağ bek, orta saha ve forvet almamızı istedi. Oldukça büyük uğraşlardan sonra Kasımpaşa'dan sağ bek Strahil Popov, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ve son olarak da forvet Dame Diop'u renklerimize bağladık. Diop kendisinden çok şey beklediğimiz bir futbolcu" dedi

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Hatayspor forvetini buldu
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