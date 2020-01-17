Melih ABİ: Kentsel dönüşüme gidecek diye Belediye Evleri Mahallesi yatırım alamıyor

Belediye Evleri Mahallesi bir yandan heyecanla bekliyor.Diğer yandan alamadığı yatırımlar nedeniyle sıkıntı çekiyor.Salim Kırılmış, "Mahallemizin dört bir tarafı doğal gaz kullanırken kentsel dönüşüm nedeniyle eve doğalgaz alamıyoruz.Bu sorun bir ön önce çözülmeli.Dönüşüm olacaksa hızlandırılmalı.Olmayacaksa mevcut konumumuzla hizmetlerden faydalanalım.Malum havalar çok soğuk.İnsanlar ısınmak için eline ne geçerse yakıyor.Kirli hava had safhada.Akşam olunca göz gözü görmüyor.Öyle bir kirli hava var ki termik santraller halt etmiş.Nefes alamıyoruz.Hastası var, yaşlısı var" diyor.Doğru da söylüyor.Burası uzun zamandan beri kentsel dönüşüm olacak diye yatırım alamıyor.Proje gerçekleşirse aslında çok iyi olacak.Fakat bu zaman süresinde doğalgaz gibi bir kolaylıktan faydalanamıyor.Çözün şu sorunu bir zan önce.İnsanlar en azından rahat nefes alabilsin.Denizli Mahallesi'nde oturan Ali Taş'ın şikayeti yüksek gelen elektrik faturası.Daha önce 100 lira civarında geliyormuş.Son faturası 431 lira olmuş."Hurdacılık yapıyorum.Bin lira maaşla geçinmeye çalışıyorum.Aldığım maaşın neredeyse yarısı elektrik faturasına gidecek.Ben ne yer, ne içerim" diyor.Şikayet etti, ben de yazdım.Yüksek bir elektrik faturası ile karşılaşmak istemiyorsanız aman dikkatli olun.

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