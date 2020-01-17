Mersin barosu potada Türkiye ikincisi oldu

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MERSIN Barosu erkek basketbol takımı, Adana Barosu'nun 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında sekizincisini düzenlediği 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları kapsamında barolar arasında gerçekleşen basketbol turnuvasında Türkiye ikincisi oldu. Mersin Barosu, final müsabakasında, İstanbul Barosuna yenilerek turnuvayı ikincisi olarak tamamladı. TAKIM oyuncuları kupayı, iki ay önce ani vefatıyla meslektaşlarını derin üzüntüye boğan Mersin Barosu üyesi Av. Murat Demirtaş anısına ithaf etti. Menderes Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye ikinciliğini yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden takım kaptanı Av. Rauf Sina Aycan, "Baromuza bir kupa daha kazandırdığımız için mutlu, ancak finali kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.