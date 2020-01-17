Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Okutulmayan kızların umudu oldular

Okutulmayan kızların umudu oldular

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’in eşi Banu Şahin ve genç öğretmenler okutulmayan kızların umudu oldu

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Okutulmayan kızların umudu oldular
Gaziantep Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin ve Abdulhamit Han Kız İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, 'kızlar umudunuz umudumuz, geleceğiniz geleceğimiz olsun' sloganıyla köylerdeki kız öğrencilerinin umudu oldu. Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin, beraberindeki heyetle köy köy gezerek velileri kız çocuklarının okula devam etmesi yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Velilerin okullarda toplanması sağlanarak kızları okutmaları konusunda velilere seminer verildi. Heyetteki rehber öğret menler de öğrencileri öğrenim hayatlarına devam etmeleri konusunda teşvik edici çalışmalar yaptı. Projeye sivil toplum örgütleri maddi destekte bulundu. Bulunan destekle köydeki başarılı öğrencilerin sınavlara hazırlanması için materyaller alındı. Köy çocuklarının başarısını artırmaya yönelik deneme sınavları uygulandı. Öğrenci ve velilere pedagojik seminerler verilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okutulmayan kızların umudu oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN