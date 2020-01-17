Okutulmayan kızların umudu oldular

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin ve Abdulhamit Han Kız İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, 'kızlar umudunuz umudumuz, geleceğiniz geleceğimiz olsun' sloganıyla köylerdeki kız öğrencilerinin umudu oldu. Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Banu Şahin, beraberindeki heyetle köy köy gezerek velileri kız çocuklarının okula devam etmesi yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Velilerin okullarda toplanması sağlanarak kızları okutmaları konusunda velilere seminer verildi. Heyetteki rehber öğret menler de öğrencileri öğrenim hayatlarına devam etmeleri konusunda teşvik edici çalışmalar yaptı. Projeye sivil toplum örgütleri maddi destekte bulundu. Bulunan destekle köydeki başarılı öğrencilerin sınavlara hazırlanması için materyaller alındı. Köy çocuklarının başarısını artırmaya yönelik deneme sınavları uygulandı. Öğrenci ve velilere pedagojik seminerler verilecek.