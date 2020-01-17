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ve sikke dolandırıcıları yakalandı

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Sahte altın ve sikke dolandırıcıları yakalandı
NİĞDE'DE sahte altın ve sikke satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan çete polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 250 bin TL'lik dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren Suriyeli Khalid Halil, Abdullah Alshamdein ve Soud Maar Ballati adlı kişiler oturdukları eve yapılan bir operasyona yakalandılar. Yabancı uyruklu 3 kişinin evlerinde yapılan aramalarda ise, sahte olduğu değerlendirilen 1 adet eski kitap, 580 adet sikke, 200 adet bilezik ele geçirildi. Yakalanan sahte altın ve sikke çetesi 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden Khalid Halil tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Sahte altın ve sikke dolandırıcıları yakalandı
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