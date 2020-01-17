Skolyoz’u Şehir Hastanesi’nde yendi

yıllar Skolyoz (Omurga Eğriliği) rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren 14 yaşındaki Azra Naneli, Mersin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Anıl Taşkesen'in başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu. 14 yaşındaki Azra Naneli, Skolyoz (Omurga Eğriliği) şikayeti nedeniyle hem sosyal hem de sağlık açısından zor günler geçiriyordu. Mersin'de sadece Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1 doktorun yapabildiği, Türkiye genelinde de büyük maliyetlerle Özel hastanelerde yapılan Skolyoz Ameliyatı artık Mersin Şehir Hastanesi'nde de yapılıyor. Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Anıl Taşkesen tarafından yapılan skolyoz ameliyatı ile son olarak 14 yaşındaki Azra sağlığına kavuştu.Daha önce 6 Skolyoz Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Anıl Taşkesen, omurilik eğriliği (skolyoz) probleminde erken tanının çok önemli olduğunu belirterek, "Son olarak Azra ve ailesi hastanemize omurilik eğriliğinden dolayı başvurdu. Yaptığımız inceleme sonrasında Azra'nın omurgasında ciddi düzeyde eğrilik olduğunu gördük. Ardından ameliyat kararı alarak Azra'ya operasyon yaptık. 3 saat süren ameliyat sonrasında Azra'nın omurgasını düzelttik" dedi.9- 16 yaş arası çocukların skolyoz açısından çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Taşkesen, "Biz bu nedenle diyoruz ki, 16 yaşına kadar her çocuk en az bir kez hastane başvurusunda bulunmuş oluyor ve başka sebeplerden akciğer filmi de istenmiş oluyor illa ki. Aile hemen farkına varmayabilir, ama meslektaşlarımızın bu konudaki farkındalığı çok önemli. Akciğer filmine bakarken skolyoz açısından da dikkat etmeleri birçok vakanın erkenden yakalanmasını sağlayabilir. Böylece çocuk, geç kalınmış olmadan omurga ile ilgilenen bölümlere yönlendirilir" diye konuştu.

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