‘Sokak hayvanlarıyla ilgili projelere her zaman desteğiz’

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce; hayvan sevgisi ve hakları, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacıyla ilçe sınırlarında bulunan 12 okulda öğrencilere, hayvan hakları savunucusu ve dizi-sinema oyuncusu Semih Iğdigül tarafından, "Onlar da Can Birlikte Yaşam" konulu seminerler dizisi veriliyor. Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Türkiye'de hayvan haklarıyla ilgili yeni ve önemli yasal düzenlemelerin çıktığını söyledi. Gültak, "Kedi, köpek veya başka hayvanlar olsun, onlara karşı maalesef işlenen çeşitli zulümler var. Bu hiçbir şekilde doğru değildir. Tüm canlıların hepsi doğaya faydalıdır" dedi. Gültak, "Hayvanlar da birer can, onların da duyguları var. Hayvanları sevip koruyacağız. Onların da sevgiye ve yardıma ihtiyacı var. Zor durumda iseler Büyükşehir Belediyesi veya Akdeniz Belediyesi'ne ya da Kaymakamlığa bildirin" dedi. Gültak ,Avustralya'da çıkan orman yangınları sonucu, su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle binlerce devenin öldürülmesini katliam olarak niteledi.