Suriyeli Gazi Bebek Balcalı’da hayata tutundu

DOĞUŞTAN
kalbe giden toplam
beş akciğer
damarı olmayan
Suriyeli altı aylık
Gazi Mahmut,
Çukurova
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi
Kalp Damar
ve Çocuk Kalp
Damar Cerrahisi Ana Bilim
Dalı'n da operasyona alındı.
Operasyonla akciğerden
kalbe giden beş damar yapılan
Gazi bebek hayata yeniden
merhaba dedi. Prof.
Dr. Hakan
Poyrazoğlu
ve Doktor
Öğretim
Üyesi Yasin
Güzel tarafından
muayene
ve tetkikleri
yapılan Gazi
bebek ameliyata
alındı.
Ameliyatı
başarılı geçen Gazi Bebek'e
akciğerinden kalbe giden
beş damar yapıldı. Prof. Dr.
Poyrazoğlu, Gazi Bebek'in
bu bölgede hayatta kalan tek
hasta olduğuna dikkati çekti. Erkekler üretiyor,