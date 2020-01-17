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Suriyeli Gazi Bebek Balcalı’da hayata tutundu

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Suriyeli Gazi Bebek Balcalı’da hayata tutundu
DOĞUŞTAN kalbe giden toplam beş akciğer damarı olmayan Suriyeli altı aylık Gazi Mahmut, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kalp Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'n da operasyona alındı. Operasyonla akciğerden kalbe giden beş damar yapılan Gazi bebek hayata yeniden merhaba dedi. Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Yasin Güzel tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Gazi bebek ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Gazi Bebek'e akciğerinden kalbe giden beş damar yapıldı. Prof. Dr. Poyrazoğlu, Gazi Bebek'in bu bölgede hayatta kalan tek hasta olduğuna dikkati çekti. Erkekler üretiyor,
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Suriyeli Gazi Bebek Balcalı’da hayata tutundu
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