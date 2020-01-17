Suriyeli Gazi Bebek Balcalı’da hayata tutundu

BUGÜN NELER OLDU

kalbe giden toplambeş akciğerdamarı olmayanSuriyeli altı aylıkGazi Mahmut,ÇukurovaÜniversitesiTıp FakültesiBalcalı HastanesiKalp Damarve Çocuk KalpDamar Cerrahisi Ana BilimDalı'n da operasyona alındı.Operasyonla akciğerdenkalbe giden beş damar yapılanGazi bebek hayata yenidenmerhaba dedi. Prof.Dr. HakanPoyrazoğluve DoktorÖğretimÜyesi YasinGüzel tarafındanmuayeneve tetkikleriyapılan Gazibebek ameliyataalındı.Ameliyatıbaşarılı geçen Gazi Bebek'eakciğerinden kalbe gidenbeş damar yapıldı. Prof. Dr.Poyrazoğlu, Gazi Bebek'inbu bölgede hayatta kalan tekhasta olduğuna dikkati çekti.