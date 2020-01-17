Toroslar planlı bir şekilde büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Toroslar Belediyesi, asfalt, yol yapım ve onarım hizmetlerini ilçenin dört bir yanında sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Buluklu Mahallesi'nde yeni yol açım ve Osmaniye Mahallesi'nde ise asfalt bakım çalışması yaptı. Vatandaşa güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım hizmetlerini devam ettiren Toroslar Belediyesi, belli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçemiz, her geçen gün planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Alt yapı çalışmaları ve hava koşulları nedeniyle hasar gören mevcut yolları yenilemenin yanı sıra yeni yol yapım çalışmalarımızı da genişleterek devam ettiriyoruz. Yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de alternatif yollar açarak yeni yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha seri ulaşım, verimli ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.