Yıldızoğlu: Basit hatalar yaptık

BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 10. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Çekya temsilcisi USK Prag'a 59 sayı farkla 109-50 yenilerek taraftarını üzdü. Güçlü bir takım ile mücadele ettiklerini belirten başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Sahada özelikle savunma hattında çok basit hatalar yaptık"
dedi. Farkın bu kadar çok açılmasını beklemediklerinin altını çizen Yıldızoğlu, "Mersin'e galibiyet armağan etmek istiyorduk. Ancak başarılı olamadık. Şimdi bu maçtan dersler çıkartıp önümüze bakmak zorunayız. Çünkü ligde ikinci yarı başlıyor. Bu yüzden daha çok desteğe ve morale ihtiyacımız var"
şeklinde konuştu.