Yıldızoğlu: Basit hatalar yaptık

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 10. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Çekya temsilcisi USK Prag'a 59 sayı farkla 109-50 yenilerek taraftarını üzdü. Güçlü bir takım ile mücadele ettiklerini belirten başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu,dedi. Farkın bu kadar çok açılmasını beklemediklerinin altını çizen Yıldızoğlu,şeklinde konuştu.