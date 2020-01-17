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Zeytin tenekesine esrar yerleştirdiler

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Zeytin tenekesine esrar yerleştirdiler
HATAY'DA düzenlenen operasyonda zeytin tenekelerinden takoz esrar çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gelen bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler durdurdukları otobüste yaptıkları aramalarda zeytin tenekelerinin alt kısmına yapılan bölmelere zulalanmış durumda 78 paket paket halinde 90 kilo takoz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu E.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Zeytin tenekesine esrar yerleştirdiler
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