Çay: Biz hizmet bekliyoruz

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısının 4'üncü oturumunda gündem dışı söz alan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında koordine eksikliği olduğunu ve bunu en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini söyledi. Çay, "Sorunumuz olduğu zaman muhatap olacak kimseyi bulamıyoruz. Kimi arasak yok deniliyor. Yok, ile olmuyor. Biz hizmet bekliyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılmadığı toplantıyı meclis başkanvekili Mustafa Bayar yönetti. Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan Mustafa Çay, özellikle turizm bölgesi olan Aşağı Belemedik'e gidiş güzergahında bulunan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları köprünün her selden sonra yıkıldığını ve ana yol ile bağlantısının kesildiğini kaydetti. Yine Beledimek'e yakın olan demir yolu raylarıyla yapılmış olan köprüden ise bir aracın zor geçtiğine dikkat çeken Çay, "Özellikle bayan sürücüler buradan geçerken büyük sıkıntı çekmekte. Her iki köprünün yapılması için büyükşehir belediyesi ile yazışmalar yaptık ama bugüne kadar hiçbir sonuç alamadık. İlla köprü yapılması için can kaybımı yaşanması gerekir. Ben bu sorumluluğu artık almak istemiyorum. Bundan sonra sorumluluk büyükşehir belediyesinindir" diye konuştu.

