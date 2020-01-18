Emniyet Müdürü Aktaş şehit kızların velisi oldu

Türkiye genelinde okulların yarıyıl tatiline girmesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehit kızları birinci sınıf öğrencisi Hafsa Derindere ile 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün velisi olarak karnelerini aldı. Ömür boyu şehit çocuklarının velisi olduklarını söyleyen Emniyet Müdürü Aktaş, "Bundan sonra da evlatlarımız bütün eğitim olaylarını takip edeceğiz. Onların yanında olacağız. Tüm çocukların karne günü kutluyorum. 15 gün tatilleri var. Öğrencilerimiz iyi dinlensinler ve ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar" dedi. Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında Iğdır'da şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin ilkokul çağına gelen kızı Hafza Derindere Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından evinden alınarak makam aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu'na götürülmüştü. 1/D sınıfında eğitim gören minik Hafza yarıyıl tatilinde de karnesini velisi sayılan müdür Aktaş'la birlikte aldı. Karnesi 'çok iyi' olan Hafza Derindere, "Okulun ilk günü beni okula götüren Zafer amca karnemi almaya da geldi. Çok mutluyum" derken Aktaş, "Okul başladığı zaman okula ilk gün beraber geldik. Hafza, öğretmenlerinden öğrendiğim kadarıyla başarılı bir öğrenci inşallah daha da başarılı olacak" diye konuştu.MINIK Hafza'nın velisi olarak karnesini alan Emniyet Müdür Aktaş daha sonra aynı okulda eğitim gören şehit kızı Zeynep Ravza Akyüz'ün sınıfına çıktı. 2012 yılında Van'da görev yaparken terör örgütü tarafından şehit edilen Tuncay Akyüz'ün kızı olan 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün de karnesi veli sıfatlısıyla Aktaş aldı. Derslerinin "Pekiyi" olduğunu gören Aktaş, minik Zeynep Ravza'yı anlından öperek sarıldı. Anne Kübra Akyüz, kızının bu mutlu anını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra şehit çocukları ve diğer öğrenciler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ve görevli polis memurları tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

BUGÜN NELER OLDU