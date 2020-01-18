Erdemli’de izinsiz tabelalar sökülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadele çalışmaları çerçevesinde izinsiz dikilen tabelaları söküyor. Daha öncede yapılan tabela kaldırma çalışmalarının ardından son günlerde tekrar artış gözlenen izinsiz ilan ve reklam tabelaları, önce ilgililerine haber vermek suretiyle kaldırılması sağlanıyor. Belediye ekiplerince yapılan uyarıya rağmen verilen süre sonunda sahiplerince kaldırılmayan tabelalar, Zabıta Müdürlüğü gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sökülerek yerinden kaldırılıyor.