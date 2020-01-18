Gönüllü gençler kütüphane açtı

KAHRAMANMARAŞ'TA
gönüllü gençler tarafından
oluşturulan kütüphaneye,
şehit Aziz Karnıkara'nın
ismi verildi. Kentte faaliyet
gösteren Şefkat Elçileri
Topluluğu, 1997'de Bursa'da
askeri mühimmat sevkiyatı
sırasında geçirdiği
kazada şehit olan Aziz
Karnıkara'nın isminin yaşatılması
için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Aksu Anadolu
Lisesi'nde
yaklaşık bir
aylık çalışmanın
ardından
kütüphane
açıldı.
İl Milli
Eğitim
Müdür
Yardımcıları Ahmet
Akküncü, Ahmet Sarıkaya
ve Zekeriya Kahveci ile
Dulkadiroğlu İlçe Milli
Eğitim Müdürü Harun Kurt,
öğrenci ve vatandaşların
katıldığı açılış töreninde,
şehidin ailesiyle birlikte kurdele
kesimi gerçekleştirildi.
Açılış töreninin ardından
kütüphane içerisinde
temsili olarak 5 dakikalık
kitap okuma etkinliği
düzenlendi. Şehidin babası
Abdurrahman Karnıkara,
burada yaptığı konuşmada,
evladının isminin kütüphaneye
verilmesinden dolayı
çok memnun olduğunu
belirterek emeğe geçenlere
teşekkür etti.
Şehidin annesi Gülben
Karnıkara da kütüphanenin
açılmasına çok sevindiklerini
ve çocuğunun
isminin burada yaşayacağından
dolayı mutlu olduğunu
dile getirdi.
Şefkat Elçileri
Topluluğu
Başkanı
Ahmet Bilgiç
de okulun
boş bir odasını
arkadaşlarıyla
bir ayda
yeniden tasarlayarak kütüphaneye
çevirdiklerini belirtti.
Kentte bir sosyal etkinliği
daha gerçekleştirmenin
onur ve mutluluğunu yaşadıklarını
ifade eden Bilgiç,
"Anlatılmaz yaşanır derler
ya tam olarak bu duyguyu
ben burada yaşıyorum.
İçimizdeki mutluluğu size
nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
Bu mutluluk, anlatılmaz
yaşanır" diye konuştu.