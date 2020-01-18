Gönüllü gençler kütüphane açtı

gönüllü gençler tarafındanoluşturulan kütüphaneye,şehit Aziz Karnıkara'nınismi verildi. Kentte faaliyetgösteren Şefkat ElçileriTopluluğu, 1997'de Bursa'daaskeri mühimmat sevkiyatısırasında geçirdiğikazada şehit olan AzizKarnıkara'nın isminin yaşatılmasıiçin çalışma başlattı.Bu kapsamda Aksu AnadoluLisesi'ndeyaklaşık biraylık çalışmanınardındankütüphaneaçıldı.İl MilliEğitimMüdürYardımcıları AhmetAkküncü, Ahmet Sarıkayave Zekeriya Kahveci ileDulkadiroğlu İlçe MilliEğitim Müdürü Harun Kurt,öğrenci ve vatandaşlarınkatıldığı açılış töreninde,şehidin ailesiyle birlikte kurdelekesimi gerçekleştirildi.Açılış töreninin ardındankütüphane içerisindetemsili olarak 5 dakikalıkkitap okuma etkinliğidüzenlendi. Şehidin babasıAbdurrahman Karnıkara,burada yaptığı konuşmada,evladının isminin kütüphaneyeverilmesinden dolayıçok memnun olduğunubelirterek emeğe geçenlereteşekkür etti.Şehidin annesi GülbenKarnıkara da kütüphaneninaçılmasına çok sevindiklerinive çocuğununisminin burada yaşayacağındandolayı mutlu olduğunudile getirdi.Şefkat ElçileriTopluluğuBaşkanıAhmet Bilgiçde okulunboş bir odasınıarkadaşlarıylabir aydayeniden tasarlayarak kütüphaneyeçevirdiklerini belirtti.Kentte bir sosyal etkinliğidaha gerçekleştirmeninonur ve mutluluğunu yaşadıklarınıifade eden Bilgiç,"Anlatılmaz yaşanır derlerya tam olarak bu duyguyuben burada yaşıyorum.İçimizdeki mutluluğu sizenasıl anlatacağımı bilmiyorum.Bu mutluluk, anlatılmazyaşanır" diye konuştu.

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