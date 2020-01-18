Hatay Spor Lisesi şampiyon

LİSELER arası futbol turnuvasının finalinde Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi
'ni 3-1 mağlup eden Hatay Spor Lisesi
, Hatay şampiyonu oldu. Spor Lisesi'ne şampiyonluğunu getiren golleri, Eren İsaoğulları ve Mert Altınözü (2) attı. Osman Ötken Anadolu Lisesi
'nin tek golünü ise Baha
kaydetti. TURNUVADA İskenderun temsilcilerini saf dışı bırakarak Hatay finalinde karşı karşıya gelen Hatay Spor Lisesi
ile Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi, Antakya Nazım Koka Futbol
sahasında kozlarını paylaştı. Şampiyon Spor Lisesi 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Genç Erkekler Futbol grup müsabakalarında Hatay'ı temsil edecek.
Grup müsabakalarının yapılacağı il önümüzdeki günlerde açıklanacak.