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Spor Lisesi şampiyon

Liseler arası futbol turnuvasının finalinde Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi’nin 3-1 yenerek birincisi oldular

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Hatay Spor Lisesi şampiyon
LİSELER arası futbol turnuvasının finalinde Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi'ni 3-1 mağlup eden Hatay Spor Lisesi, Hatay şampiyonu oldu. Spor Lisesi'ne şampiyonluğunu getiren golleri, Eren İsaoğulları ve Mert Altınözü (2) attı. Osman Ötken Anadolu Lisesi'nin tek golünü ise Baha kaydetti. TURNUVADA İskenderun temsilcilerini saf dışı bırakarak Hatay finalinde karşı karşıya gelen Hatay Spor Lisesi ile Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi, Antakya Nazım Koka Futbol sahasında kozlarını paylaştı. Şampiyon Spor Lisesi 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Genç Erkekler Futbol grup müsabakalarında Hatay'ı temsil edecek. Grup müsabakalarının yapılacağı il önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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Hatay Spor Lisesi şampiyon
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