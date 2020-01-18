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’da silah operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Hatay’da silah operasyonu
HATAY'IN Kırıkhan ilçesinde 5 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan'da silah ticareti yaptığı değerlendirilen H.U. isimli şahıs ekipler tarafından durduruldu. . Şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 5 adet P-114 G19C ibareli 9 mm çapında tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. H.U. adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
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Hatay’da silah operasyonu
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