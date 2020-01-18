İlseven ile Mikhamedzhan’ın kişisel resim sergisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Serkan İlseven'in "Escape from Paphos" adlı sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçısı Zeynelkhan Mikhamedzhan'a ait "Bozkırların ruhu" adlı iki ayrı kişisel resim sergisi 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu tarafından açıldı. Açılışa, Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Dt.Ünal Üstel, Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ,"Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında bugün Kıbrıslı akademisyen sanatçımız Serkan İlseven'in "Escape From Baphos" ve Kazakistan sanatçısı Zeinekhan Mikhamejan'ın "Bozkırların Ruhu" isimli kişisel sergilerinin açılışında biraradayız" dedi. Prof.Dr. Şanlıdağ , kişisel sergileri açılacak olan sanatçılara Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gümüş anahtar ve Fergani ödülü verileceğini anımsattı.