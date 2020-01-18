Keskin: Adana teniste cazibe merkezi olacak

ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK), Ali Refah Keskin,
bir kez daha başkanlığa getirildi. Yeni dönemde Türk tenisini geliştirmeye yönelik yatırımlar sunacaklarını bildiren Keskin
, teniste ilke imza atarak Adana
'yı uluslararası düzeyde tanıtıp, teniste cazibe merkezi haline getirecek bir projeyi daha yeni dönemde kazandıracaklarını müjdeledi. Geçen yıl, 12, 14 ve 16 yaşlarda 5 sporcuyu birden milli takıma vererek muhteşem bir başarıya imza atan ATDSK
'nın olağan genel kurul toplantısı, kulüp tesislerinde yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde oylarını alan Keskin bir kez daha başkanlığa getirildi. Yönetimde Tuna Işık, Can İstif, Sermet Soylu, Necati Erdem, Yusuf Boğa, Abdullah Özdiler, Kemal Coşkun ve Mustafa Çetin yer aldı.