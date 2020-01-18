Keskin: Adana teniste cazibe merkezi olacak

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK),bir kez daha başkanlığa getirildi. Yeni dönemde Türk tenisini geliştirmeye yönelik yatırımlar sunacaklarını bildiren, teniste ilke imza atarak'yı uluslararası düzeyde tanıtıp, teniste cazibe merkezi haline getirecek bir projeyi daha yeni dönemde kazandıracaklarını müjdeledi. Geçen yıl, 12, 14 ve 16 yaşlarda 5 sporcuyu birden milli takıma vererek muhteşem bir başarıya imza atan'nın olağan genel kurul toplantısı, kulüp tesislerinde yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde oylarını alan Keskin bir kez daha başkanlığa getirildi.