Lohusa depresyonu destekle önleniyor

Ceyhan Devlet Hastanesinde Lohusa Ruh Sağlığı İzlem Merkezi (LORİM) projesiyle yeni doğum yapmış annelerin lohusalık sürecinde yaşadıkları psikolojik sıkıntılar uzmanların yardımıyla aşması hedefleniyor. "Mutlu anneler, sağlıklı bebekler ve huzurlu aileler" sloganıyla kurulan LORİM ile annelerin lohusalık sürecini en kaliteli şekilde geçirmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında yeni doğum yapmış kadınlar, hastanede ya da aile hekimliklerinde doğum sonrası depresyon ölçeği kapsamında psikolojik bir teste tabi tutuluyor. Test sonucunda lohusalık depresyonu tespit edilen anneler, hastanedeki psikoloğa, ardından da gerekirse psikiyatriste yönlendiriliyor. Gerektiğinde haftada iki kez uzman psikologlarla bir araya gelen annelerin lohusalık sürecinde yaşadıkları sıkıntıları ve kaygıları kolay şekilde atlatmasına yardımcı olunuyor. Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal, hastane hemşirelerinden Havva Kılınç tarafından hazırlanan LORİM projesinin Sağlık Bakanlığından onay ve ek bütçe alarak kısa süre önce hayata geçirildiğini söyledi. Yeni doğum yapmış annelerin ruh sağlığının göz ardı edilebildiğini aktaran Kartal, bunların daha sistematik bir şekilde kontrol altında tutulması için projenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

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