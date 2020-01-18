Öğrencilerin karne sevinci

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye ve Kilis'te milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Yoğun bir dört maratonunun ardından öğretmenlerinden karneleri alan öğrenciler yarı yıl tatiline girdi. Adana'da eğitim gören 489 bin öğrenci karne aldı. Vali Mahmut Demirtaş, il genelindeki okullardaki eksikliklerin giderilerek daha iyi bir noktaya gelineceğini söyledi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte okullarda karne sevinci yaşandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet edip karne dağıttıktan sonra, tatili verimli geçirmeleri önerisinde bulundu.Mersin'de 2019-2020 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, 400 bin 767 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Ali İhsan Su da eğitim- öğretim yılının birinci döneminin son gününde Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'nde öğrencilere karnelerini vererek mutluluklarına ortak oldu.Gaziantep'te ise toplam 712 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı. Vali Davut Gül, karne heyecanı yaşayan öğrencilere Gaziantep FK forması hediye etti. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Küçükızılhisar Ortaokulunda yapılan karne dağıtım töreni kapsamında, yapımı yeni tamamlanan okulun da açılışı gerçekleştirildi.Kahramanmaraş'ta ise 2019- 2020 yarıyıl tatili nedeniyle 288 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. 16 bin 500 öğretmenin görev yaptığı Kahramanmaraş'ta, bin 50 okulda eğitim gören 288 bin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini aldı. Dulkadiroğlu ilçesi Fatih İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.

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