Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli ağır yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli ağır yaralandı
ADANA'DA otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu kişi ağır yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 sokakta 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Aracın tavanından giren kurşunun başına isabet ettiği sürücü ağır yaralandı. Söz konusu kişinin kullandığı otomobil ise sokakta bulunan bir iş yerinin kepengine çarparak durabildi. Yaralı kişi, çevredekilerce özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayı gerçekleştirenleri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN