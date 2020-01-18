Silifke’de çocuklar üşümesin kampanyası

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Silifke ilçesinde gönüllü anneler tarafından örülen çorap ve bereler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Canbazlı İlkokuluna teslim edildi. Silifke Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gönüllü Anneler Örüyor, Çocuklar Üşümüyor" kampanyasında gönüllü annelerin ördüğü çorap ve bereler teslim edildi. Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Belediye olarak bu güzel mutluluğa aracı olmak, köprü görevinde bulunmak mutlulukların en güzeli olduğuna inanıyoruz. Annelerin el emeklerinin yanı sıra sevgilerini de katarak ördükleri bu hediyeler sayesinde, çocuklarımız artık üşümeyecek. Kampanyaya destek veren tüm annelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum"dedi.