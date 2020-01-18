Sosyal medyada tartıştığı genci dövdü

BUGÜN NELER OLDU

merkezAntakya ilçesinde,sosyalmedyada tartıştığıgencidarp ve tehditettiği ilerisürülen şüpheliyakalandı. İddiayagöre, M.Ç, sosyal medyadatartıştığı 16 yaşındakiM.İ.U'yu barışmakiçin bir kafeye çağırdı.Burada M.İ.U'yu darbederekbıçaklamakla tehditeden M.Ç, o anları da ceptelefonuyla bir arkadaşınakaydettirerek sosyalmedyada paylaştı. Olayıöğrenen ve görüntüleriizleyen ailenin şikayetiüzerine M.Ç, gözaltınaalındı. M.İ.U'nun annesiFethiye U, OdabaşıMahallesi'ndeki evindeAA muhabirine yaptığıaçıklamada, olay günüoğlunun yüzünde parmakizi gördüğünü, ne olduğunusorduğunda konuyugeçiştirdiğini söyledi.Daha sonra mesaj gelmesiüzerine oğlunun ağlamayabaşladığını, odasınakapandığını ve yemekdahi yemediğini belirtenFethiye U, "Eşim telefonunuistedi, baktık görüntüyüatmışlar kendisine.'Nasıl dayak yemişsin'gibi rencide edici sözleryazmışlar. Görünce kanımızdondu, ne diyeceğimibilmiyorum çok üzüldüm."diye konuştu.