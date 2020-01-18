Sosyal medyada tartıştığı genci dövdü

HATAY'IN
merkez
Antakya ilçesinde,
sosyal
medyada tartıştığı
genci
darp ve tehdit
ettiği ileri
sürülen şüpheli
yakalandı. İddiaya
göre, M.Ç, sosyal medyada
tartıştığı 16 yaşındaki
M.İ.U'yu barışmak
için bir kafeye çağırdı.
Burada M.İ.U'yu darbederek
bıçaklamakla tehdit
eden M.Ç, o anları da cep
telefonuyla bir arkadaşına
kaydettirerek sosyal
medyada paylaştı. Olayı
öğrenen ve görüntüleri
izleyen ailenin şikayeti
üzerine M.Ç, gözaltına
alındı. M.İ.U'nun annesi
Fethiye U, Odabaşı
Mahallesi'ndeki evinde
AA muhabirine yaptığı
açıklamada, olay günü
oğlunun yüzünde parmak
izi gördüğünü, ne olduğunu
sorduğunda konuyu
geçiştirdiğini söyledi.
Daha sonra mesaj gelmesi
üzerine oğlunun ağlamaya
başladığını, odasına
kapandığını ve yemek
dahi yemediğini belirten
Fethiye U, "Eşim telefonunu
istedi, baktık görüntüyü
atmışlar kendisine.
'Nasıl dayak yemişsin'
gibi rencide edici sözler
yazmışlar. Görünce kanımız
dondu, ne diyeceğimi
bilmiyorum çok üzüldüm."
diye konuştu.