‘Uyuşturucuya savaş açtık’

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Rahmi Doğan, uyuşturucunun sadece bizim toplumumuzun değil, tüm toplumların sorunu haline geldiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısında konuşan vali Doğan, "İmal edilen sentetik uyuşturuculardan sonra, ne yazık ki uyuşturucuya ulaşmak çok daha kolaylaştı. Hem kolay ulaşılabilen, hemde ucuza alınabilen sentetik uyuşturucular sayesinde uyuşturucu kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Biz Türkiye olarak uyuşturucu kullanımının yayılmasını önlemek adına gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını stratejik planlar çerçevesinde yürüttüklerini belirten Vali Doğan, "Hemen yanı başımız da bulunan Suriye'de yaşananlardan dolayı, ilimizin Türkiye'ye geçiş kapısı olması hasebiyle, bizim uyuşturucu ile mücadele konusunda daha fazla çalışmamız lazım. Suriye'den giren veya girme ihtimali olan uyuşturucuların ülkemizin iç kesimlerine geçmeden engellenmesi lazım. Bu konuda da gerek Emniyet Müdürlüğümüzün gerekse de İl Jandarma Alay Komutanlığımızın büyük gayretleri var" dedi.