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’ı yeniden hayata döndürdüler

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Zeki Atakan’ı yeniden hayata döndürdüler
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne nefes darlığı şikayetiyle gelen 57 yaşındaki Zeki Atakan'ın, gerçekleştirilen kalp check-up'ı sonucunda kalp dahil tüm organlarının ters tarafta olduğu saptandı. Aort damarında genişlik ile aort kapağında ciddi yetmezlik tespit edilen Atakan, ileri tetkik ve cerrahi tedavi amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne yatırıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanları tarafından gerçekleştirilen nitelikli ameliyat, literatürde örneğine az rastlanır bir vaka olması dolayısıyla uluslararası bilimsel yayın organlarında da yerini aldı. Yüksek riskli olmasına rağmen başarıyla tamamlanan operasyon sonrasında hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, ameliyat sırasında cerrahın duruş yeri ve pozisyonu gibi basit görünen kriterlerin bile ameliyat başarısında büyük etken olduğunu belirtti.
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Zeki Atakan’ı yeniden hayata döndürdüler
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