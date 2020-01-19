Adanalıların kar hasretini gideren yaylalar

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en sıcak kentlerinden Adana'da, sadece şehrin yüksek kesimlerinden görülebilen kar Toros Dağları eteklerindeki yaylaları beyaz örtüyle kapladı. Çam, ardıç, sedir ağaçları ve meyve bahçelerinin yer aldığı doğa harikası Çukurova yaylaları, her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kar yağışlarının ardından beyaza bürünen Toros Dağları eteklerindeki 1000 metreyi aşan rakımdaki Akçatekir, Armutoğlu ve Kızıldağ Yaylası gibi onlarca yayla ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor. Yazın sıcaktan kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği yaylalar, kış mevsiminde ise kar görmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Beyaz örtüyle kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu ormanlarda piknik yapan ziyaretçiler, çocuklarıyla kar topu oynayıp kardan adam yapmanın tadını çıkarıyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçelerinin rakımının yüksek olması nedeniyle kar yağışının bölgede fazla olduğunu söyledi. Çukurova insanlarını yazın serinletmenin kışın da kar keyfi yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çay, "Son zamanlarda çok ciddi anlamda iç turizm hareketliliği yaşıyoruz. Özellikle bu yıl kış aylarında, tüm turizm rekoltesini üçe katlar hale geldik. Çok büyük ilgi var. Bu ilgi kafamızda bir misyon oluşturdu. Çukurova'nın yeni hamlelere ihtiyacı var. Pozantı gelecekte kış turizminde aradığı değeri bulacak gibi duruyor. Burası Çukurova'nın cazibe merkezi olma potansiyeline sahip" dedi.