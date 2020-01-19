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’yı aşan başarı

Jimnastik İl Birinciliğinde başarılı olan sporcular, şehirlerini şampiyonasında temsil edecek

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Adana’yı aşan başarı
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Aerobik Jimnastik İl Birinciliği sona erdi. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaları çekişmeli geçti. Yarışlara Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yanı sıra özel jimnastik kulüplerinin sporcuları da katıldı

AİLELERİ DE KUTLADI
Dereceye giren sporcular sayesinde Türkiye Okullar Arası Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandıkları belirten Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bahadır ayrıca yarışlarda başarılı olan sporcuları ve onları yalnız bırakmayan aileleri de tebrik etti

ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Dereceye giren sporculara ödüllerini Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, antrenörler, hakemler, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi. Yarışmanın sonunda Talya Sara Yılmaz, Ayşe Naz Dağ, Aslı İnci Özdil, Tenzile Beyhan, Yağmur Şimşek, Gülce Çardak, Aysel Kayan, Irmak Türkkan, Eylül Dombak, Cansu Gezer, Defne Naz Yaşar ve İlayda Aslan dereceye girdi.
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Adana’yı aşan başarı
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