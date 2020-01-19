Adana’yı aşan başarı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün ortaklaşa
düzenlediği Okullar
arası Aerobik Jimnastik İl Birinciliği
sona erdi. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaları çekişmeli geçti. Yarışlara Gençlik ve Spor Kulübü
sporcularının yanı
sıra özel jimnastik kulüplerinin
sporcuları da katıldı
AİLELERİ DE KUTLADI
Dereceye giren sporcular sayesinde Türkiye Okullar Arası Aerobik Jimnastik Şampiyonası
'nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandıkları belirten Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak
'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bahadır ayrıca yarışlarda başarılı olan sporcuları ve onları yalnız bırakmayan aileleri de tebrik etti
ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Dereceye giren sporculara ödüllerini Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, antrenörler, hakemler, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi. Yarışmanın sonunda Talya Sara Yılmaz, Ayşe Naz Dağ, Aslı İnci Özdil, Tenzile Beyhan, Yağmur Şimşek, Gülce Çardak, Aysel Kayan, Irmak Türkkan, Eylül Dombak, Cansu Gezer, Defne Naz Yaşar ve İlayda Aslan dereceye girdi.