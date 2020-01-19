Adana’yı aşan başarı

BUGÜN NELER OLDU

'nün ortaklaşadüzenlediği Okullararasısona erdi.sporcularının yanısıra özel jimnastik kulüplerininsporcuları da katıldıDereceye giren sporcular sayesinde'nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandıkları belirten'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bahadır ayrıca yarışlarda başarılı olan sporcuları ve onları yalnız bırakmayan aileleri de tebrik ettiDereceye giren sporculara ödüllerini Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, antrenörler, hakemler, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi. Yarışmanın sonunda Talya Sara Yılmaz, Ayşe Naz Dağ, Aslı İnci Özdil, Tenzile Beyhan, Yağmur Şimşek, Gülce Çardak, Aysel Kayan, Irmak Türkkan, Eylül Dombak, Cansu Gezer, Defne Naz Yaşar ve İlayda Aslan dereceye girdi.