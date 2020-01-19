Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Osmaniye'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kediyi sakinleştirmeye çalışan itfaiye erinin çabası ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alibeyli Mahallesi Güneş Sitesi önünde bulunan çam ağacından kedi sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçtaki kediyi kurtarmak için merdiven açtı. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağacın dallarında mahsur kalan ve korktuğu için inemeyen kedi, itfaiye eri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu anlar apartman sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kedi itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınarak indirildi. Su ve mama verilen kedi daha sonra sokağa salındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN