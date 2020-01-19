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Başkan Gültak’tan müjde

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Başkan Gültak’tan müjde
Ankara'da Mersin'in sorunları ile ilgili Bakanlıklarla görüşen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin'e çok önemli bir müjdeyi de beraberinde getirdi. Başkan Gültak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2.Etap 1/5000'lik imarıyla ilgili onay yazısı kamu yararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından onaylandı. Bundan sonraki aşama Tarım Bakanlığı'nın yine kamu yararı doğrultusunda hızla 1/5000'lik planın onaylaması olacak" müjdesini verdi.

TAKİBİMİZ DEVAM EDECEK
Başkan Gültak, "Buradaki yazışma trafiği de şu şekilde gerçekleşecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1/5000'lik onay yazısı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştıktan sonra Büyükşehir Belediyesi aynı onay talebini il Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletecek, Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nden de Valilik kanalıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazıldıktan sonra planın onayıyla ilgili takibimiz devam edecek" dedi.

İFADELERİNİ BOŞA ÇIKARDIK
Başkan Gültak, "Bu kararında hızlı bir şekilde onaylanmasını sağlayarak, bugüne kadar bu işler olmaz bitmez şeklindeki ifadeleri boşa çıkartarak Mersin'e verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
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Başkan Gültak’tan müjde
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