Bekçi Ömer Özer toprağa verildi

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta cumartesi günü Tarsus'un Kulak Mahallesi Berdan Irmağından denize balık avlamak için açılan Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçisi Ömer Özer ve Oktay Avcıdan haber alınamıyordu. Altı günün sonunda dün kayıp olan iki mahalle bekçisinden Ömer Özer'in cansız bedeni deniz suyu yüzeyinde bulunmuştu. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Tarsus'un Bahşiş Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra Bahşiş mahallesi mezarlığına mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından defnedildi. Cenaze törenine Tarsus Kaymakam Kadir Sertel Otcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, emniyet personelleri ve çok sayıda ilçe protokolü katıldı.