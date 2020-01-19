Beyaz Baston Görme Engelliler etkinliği düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Görme Engelliler Derneği şube binası önünde düzenlenen etkinlikte "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" nedeniyle Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti. Görme engellileri anlayabilmek için örme yetisini kısıtlayan gözlüklerden taktı. Kaymakam Otcu, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' münasebetiyle ilçede engellilerin yaşamını kolaylaştırmak adına devlet olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde bulunun İnsan Hakları Kurul üyeleri arasına 'Görme Engelliler Derneği'nin de bundan böyle yer aldığını ifade eden Kaymakam Kadir Sertel Otcu, farkındalık yaratma noktasında önemli hafta ve günlere büyük önem verdiklerine vurgu yaptı. Tarsus Görme Engelli Derneği Başkanı Fikri Topuz ise asla tabela derneği olmadıklarını ifade ettikleri konuşmasında devlet ile yapılan her çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.